Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Reise nach Wampuka

SAT.1Staffel 2Folge 1
Die Reise nach Wampuka

Die Reise nach WampukaJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 1: Die Reise nach Wampuka

23 Min.Ab 12

Der demenzkranke Thomas Strohmeyer verschwindet spurlos. Für die Ermittler wird die Suche zu einem ganz besonderen Fall - denn der Vermisste hält sich für ein Kind. Wurde der 69-Jährige Opfer eines Verbrechens - oder ist er auf der Flucht vor seiner Familie? Nachdem die Vermisstenfahnder ein viral gewordenes Video im Internet entdecken, zählt jede Sekunde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen