Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Vergib mir Vater

SAT.1Staffel 2Folge 67
Vergib mir Vater

Vergib mir VaterJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 67: Vergib mir Vater

23 Min.Ab 12

Der evangelische Pfarrer Udo Schilling verschwindet spurlos. Vor einem Tag hatte seine Frau Gabriele beobachtet, wie ihr Mann aufgeregt auf eine attraktive Frau einredete. Udo wollte darüber nicht reden, angeblich hat er ihr nach der Beichte empfohlen, sich den Behörden zu stellen. Hatte die schöne Unbekannte dem Geistlichen eine schwere Straftat gestanden? Oder hatte der Mann Gottes eine Affäre, mit der er jetzt schlicht durchgebrannt ist?

