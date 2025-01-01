Das schockierende VideogeständnisJetzt kostenlos streamen
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 57: Das schockierende Videogeständnis
23 Min.Ab 12
Die 35-jährige Nicole Forsbach ist alarmiert, als ihr Ehemann Andre nicht nur verschwindet, sondern auch noch ein Video im Internet veröffentlicht, in dem er behauptet, ein Mörder zu sein. Die Ermittler nehmen die Vermisstenanzeige auf und rätseln, ob der Vermisste wirklich ein Verbrechen begangen hat. Hat Andres Geständnis etwa mit seinem Job als Notarzt zu tun hat?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1