Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Das schockierende Videogeständnis

SAT.1Staffel 2Folge 57
Folge 57: Das schockierende Videogeständnis

23 Min.Ab 12

Die 35-jährige Nicole Forsbach ist alarmiert, als ihr Ehemann Andre nicht nur verschwindet, sondern auch noch ein Video im Internet veröffentlicht, in dem er behauptet, ein Mörder zu sein. Die Ermittler nehmen die Vermisstenanzeige auf und rätseln, ob der Vermisste wirklich ein Verbrechen begangen hat. Hat Andres Geständnis etwa mit seinem Job als Notarzt zu tun hat?

SAT.1
