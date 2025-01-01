Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 74: Schrei nach Frieden
23 Min.Ab 12
Irene Lux verschwindet, während ihr Mann Armin sich einen erbitterten Nachbarschaftsstreit mit Bernd Unterberg liefert. Ist er für Irenes Verschwinden verantwortlich? Oder steckt doch der mysteriöse Lifecoach Henning Fischer dahinter? Die Beamten gehen jeder Spur nach, um die vermisste Frau zu finden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1