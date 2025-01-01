Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Flucht aus dem Krankenhaus

SAT.1Staffel 2Folge 61
Flucht aus dem Krankenhaus

Flucht aus dem KrankenhausJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 61: Flucht aus dem Krankenhaus

23 Min.Ab 12

Lotte Liebelts (28) verschwindet während einer Untersuchung im Krankenhaus spurlos. Hat sie eine niederschmetternde Diagnose bekommen und ist damit überfordert? Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Lottes Verschwinden und dem merkwürdigen Verhalten ihres Verlobten Ingo Hauser (33)? Denn wie sich bald herausstellt, hätte dieser mehr als nur ein Motiv, Lotte zu schaden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen