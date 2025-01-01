Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 61: Flucht aus dem Krankenhaus
23 Min.Ab 12
Lotte Liebelts (28) verschwindet während einer Untersuchung im Krankenhaus spurlos. Hat sie eine niederschmetternde Diagnose bekommen und ist damit überfordert? Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Lottes Verschwinden und dem merkwürdigen Verhalten ihres Verlobten Ingo Hauser (33)? Denn wie sich bald herausstellt, hätte dieser mehr als nur ein Motiv, Lotte zu schaden.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1