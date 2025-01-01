Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Altlasten

SAT.1Staffel 2Folge 65
Altlasten

AltlastenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 65: Altlasten

23 Min.Ab 12

Die schwangere Tanja Schmidt (35) vermisst ihren Ehemann Holger Schmidt (40). Holger hat gerade seinen Vater verloren und eine Gärtnerei geerbt - weshalb sein älterer Bruder Stefan Schmidt (43) stinksauer auf ihn ist. Ist der Erbstreit zwischen den beiden Brüdern eskaliert?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen