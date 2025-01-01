Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Eine Frage des Vertrauens

SAT.1Staffel 2Folge 54
Folge 54: Eine Frage des Vertrauens

23 Min.Ab 12

Die 32-jährige Kindergärtnerin Hanna Lange ist spurlos verschwunden. Irgendjemand hat zudem die Fenster der Kita mit Farbbeuteln beworfen und Beschimpfungen und Drohungen darauf hinterlassen. Hat jemand seinen Worten Taten folgen lassen? Ist Hanna von einem Kinder-Hasser verschleppt worden? Und welche Rolle spielt dabei ihr neuer Freund Leon Huber, der die Beziehung geheim halten will? Ein Fall, der für die Vermisstenfahnder eine überraschende Wendung bereithält.

SAT.1
