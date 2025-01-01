Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Komm zurück Daniel!

SAT.1Staffel 2Folge 58
23 Min.Ab 12

Sara Grubers Mann wollte nach einem Streit Luft schnappen und ist nun spurlos verschwunden. Zurück bleibt eine Tüte voller Mahnbescheide und Rechnungen - und eine Baustelle, die einfach nicht fertig wird. Hat Daniel seine Frau verlassen, weil ihm alles über den Kopf gewachsen ist?

