Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 10: Full Service
23 Min.Ab 12
Studentin Isabell (21) macht sich zu einer Verabredung mit ihren Freundinnen auf, doch dort kommt sie nie an. Ihre Mitbewohnerin Mirja (22) befürchtet, dass Isabells neuer Freund Thilo (25) gewalttätig ist. Steckt er hinter dem plötzlichen Verschwinden? Die Vermisstenfahnder finden dann aber heraus, dass Isabell über eine Partnervermittlung einen älteren, wohlhabenden Mann gesucht hat. Was hat es mit Isabells Doppelleben auf sich? Wurde ihr das am Ende zum Verhängnis?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1