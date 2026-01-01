Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 12: Das Arztgeheimnis
23 Min.Ab 12
Arztgattin Kirsten Hahn ist verzweifelt! Ihr Mann, der Frauenarzt Dr. Hahn, ist spurlos verschwunden, nachdem er von einem Unbekannten bedroht wurde. Die Vermisstenfahnder können den Mann ausfindig machen und decken auf: Dr. Hahn soll eine Affäre mit dessen Tochter haben! Dr. Hahns Ehefrau kann das nicht glauben - und schon bald enthüllen die Ermittler ein lang gehütetes Geheimnis ...
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
Copyrights:© SAT.1