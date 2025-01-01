Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

SAT.1Staffel 2Folge 15
Folge 15: Die blutige Türklinke

23 Min.Ab 12

Die 20-jährige Alina vermisst ihre Mutter Svenja Krause. Als sie Blut an der Türklinke von Svenjas Büro entdeckt, alarmiert sie die Polizei. Der Vermisstenfall wirft viele Fragen auf: Wurde die Jobcenter-Mitarbeiterin von einem wütenden Klienten entführt? Und was hat der dubiose Obdachlose Günter mit Svenjas Verschwinden zu tun?

