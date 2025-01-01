Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Liebesreigen

SAT.1Staffel 2Folge 17
Liebesreigen

LiebesreigenJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 17: Liebesreigen

23 Min.Ab 12

Sarah (21) verschwindet spurlos. Vermisst wird sie aber nicht nur von ihrer Partnerin Laura (23) - sondern auch von Max (24), den Sarah heimlich gedatet hat. Die Vermisstenfahnder ermitteln in alle Richtungen: Versteckt sich Sarah vor der eifersüchtigen Laura? Oder wurde ihr die Zuneigung des charmanten Max zu viel? Und vor wem hat Maike (25) Sarah gewarnt? Als die Polizisten Maike dazu befragen, ahnen sie nicht, in welcher Gefahr sich die junge Frau befindet?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen