SAT.1Staffel 2Folge 19
Folge 19: Der BlingBling-Club

23 Min.Ab 12

Seit Simon Klein (19) eine Tasche mit Diebesgut gefunden und der Polizei übergeben hat, erhält er Drohungen. Die Situation eskaliert, als seine Schwester Klara verschwindet. Die Vermisstenfahnder müssen nicht nur herausfinden, was mit dem Mädchen passiert ist, sondern auch, wer Simon bedroht. Michael Smolik stellt den Jungen unter Personenschutz - doch bald wird klar, dass dieser mehr weiß, als er zugibt.

SAT.1
