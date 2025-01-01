Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Bye Bye Benni

SAT.1Staffel 2Folge 20
Bye Bye Benni

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 20: Bye Bye Benni

23 Min.Ab 12

Alarm bei den Vermisstenfahndern: Der dreijährige Benni ist verschwunden. Gemeinsam mit Au-pair Chloé (28) war er auf dem Spielplatz, doch von dort sind die beiden nie zurückgekommen. Stattdessen taucht Chloés Verlobter auf, was Fragen aufwirft: Wieso hat Chloé nie von ihm erzählt?

SAT.1
