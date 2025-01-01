Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 21: Schwesternsache
23 Min.Ab 12
Die 20-jährige Anna taucht unverhofft wieder auf, nachdem ihre Mutter Verena die Vermisstenfahnder zur Sporthalle ihrer Töchter gerufen hat. Ihre Stiefschwester Lina (17) aber bleibt nach einer Übernachtung des Tischtennis-Teams verschwunden. Ist Lina wirklich zu ihrer Mutter ausgerissen, wie ihr Vater glaubt? Oder weiß Anna mehr, als sie zugibt?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1