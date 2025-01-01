Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alles nur Theater

SAT.1Staffel 2Folge 23
Alles nur Theater

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 23: Alles nur Theater

23 Min.Ab 12

Als Jenny Falkenstein (24) ihre Mutter nicht wie verabredet vom Bahnhof abholt, weiß diese sofort: Hier stimmt etwas nicht! Die hübsche Schauspielstudentin ist spurlos verschwunden. Doch was ist passiert? Ist Jenny einer Intrige in ihrer Theatergruppe zum Opfer gefallen oder steckt ein mysteriöser Fan hinter ihrem Verschwinden? Die Ermittler müssen tief in die Künstlerszene eintauchen, in der mehr Schein als Sein herrscht.

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

