Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 24: Der Schlafwandler
23 Min.Ab 12
Am frühen Morgen alarmiert die 35-jährige Nadine Körner die Polizei, weil ihr Ehemann Philipp spurlos verschwunden ist. Die Beamten ermitteln, dass der Vermisste das Haus nachts im Pyjama verlassen hat. Offenbar ist er geschlafwandelt. Doch was ist Philipp danach passiert? Hat Ex-Kollege Björn Seifert, den Philipp bedauerlicherweise kündigen musste, etwas mit seinem Verschwinden zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1