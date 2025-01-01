Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Jonas und der Gartenzwergcoup

SAT.1Staffel 2Folge 28
Jonas und der Gartenzwergcoup

Jonas und der GartenzwergcoupJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 28: Jonas und der Gartenzwergcoup

23 Min.Ab 12

Der selbsternannte Nachbarschaftspolizist Walter Lommler (58) ist verschwunden. Schnell stellt sich heraus, dass er sich durch seinen Anzeigewahn viele Feinde in der Nachbarschaft gemacht hat. Steckt ein verärgerter Nachbar hinter Walters Verschwinden? Sein kleiner Freund Jonas Streil (8) kann der Polizei wertvolle Hinweise geben. Er hat am Tag des Verschwindens einen Lieferwagen vor Walters Haus beobachtet. Hat dieser was mit dem Fall zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen