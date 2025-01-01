Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 3: Was lange währt
23 Min.Ab 12
Als Simon (38) und sein Sohn Yannik (6) eine Runde mit ihrer Flugdrohne drehen, wird aus einem Freizeitspaß ein Albtraum: Sie müssen über die Kamera mitansehen, wie Yanniks Mutter Ella (32) unter merkwürdigen Umständen zu einem unbekannten Mann ins Auto steigt und mit ihm davonfährt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Wer ist der Unbekannte? Welche Verbindung gibt es zwischen ihm und Ella? Fürchtet Simon zu recht, dass seine Frau in Gefahr ist?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
12
