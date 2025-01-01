Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Was lange währt

SAT.1Staffel 2Folge 3
Was lange währt

Was lange währtJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 3: Was lange währt

23 Min.Ab 12

Als Simon (38) und sein Sohn Yannik (6) eine Runde mit ihrer Flugdrohne drehen, wird aus einem Freizeitspaß ein Albtraum: Sie müssen über die Kamera mitansehen, wie Yanniks Mutter Ella (32) unter merkwürdigen Umständen zu einem unbekannten Mann ins Auto steigt und mit ihm davonfährt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Wer ist der Unbekannte? Welche Verbindung gibt es zwischen ihm und Ella? Fürchtet Simon zu recht, dass seine Frau in Gefahr ist?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen