Schön und Reich

SAT.1Staffel 2Folge 30
Schön und Reich

Folge 30: Schön und Reich

23 Min.Ab 12

Klaudia Finck macht sich große Sorgen um Elli, die beste Freundin ihrer Tochter Sonja. Halbwaise Elli lebt bei ihrem Vater Ralf, doch der ist bei der Suche leider keine große Hilfe. Verdächtig verhält sich auch die Influencerin "Crispy Rose", deren größter Fan Elli ist und mit der die Vermisste sich treffen wollte. Als dann auch noch Sonja verschwindet, spitzt sich der Fall zu ...

