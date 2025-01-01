Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 30: Schön und Reich
23 Min.Ab 12
Klaudia Finck macht sich große Sorgen um Elli, die beste Freundin ihrer Tochter Sonja. Halbwaise Elli lebt bei ihrem Vater Ralf, doch der ist bei der Suche leider keine große Hilfe. Verdächtig verhält sich auch die Influencerin "Crispy Rose", deren größter Fan Elli ist und mit der die Vermisste sich treffen wollte. Als dann auch noch Sonja verschwindet, spitzt sich der Fall zu ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1