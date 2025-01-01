Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 31: Leben um jeden Preis
23 Min.Ab 12
Die 21-jährige Sara Marquardt fährt nach einem Besuch bei ihrer Freundin Jasmin mit dem Taxi davon und verschwindet spurlos. Kurz zuvor hat sie ihr Konto leergeräumt. Ist Sara, die eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte, abgetaucht, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen? Oder schwebt sie in Gefahr? Als die Vermisstenfahnder feststellen, dass Sara vor kurzem eine schlimme Diagnose erhalten hat, befürchten sie Schlimmes.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1