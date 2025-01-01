Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Leben um jeden Preis

SAT.1Staffel 2Folge 31
Leben um jeden Preis

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 31: Leben um jeden Preis

23 Min.Ab 12

Die 21-jährige Sara Marquardt fährt nach einem Besuch bei ihrer Freundin Jasmin mit dem Taxi davon und verschwindet spurlos. Kurz zuvor hat sie ihr Konto leergeräumt. Ist Sara, die eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte, abgetaucht, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen? Oder schwebt sie in Gefahr? Als die Vermisstenfahnder feststellen, dass Sara vor kurzem eine schlimme Diagnose erhalten hat, befürchten sie Schlimmes.

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

