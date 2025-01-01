Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Wärst du noch da

SAT.1Staffel 2Folge 33
Wärst du noch da

Wärst du noch daJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 33: Wärst du noch da

23 Min.Ab 12

Die 28-jährige Anja Pesch verschwindet am zweiten Todestag ihres Freundes. Schnell wird klar: Hier könnte sich ein Verbrechen ereignet haben. Hat die Familie des Verstorbenen Rache genommen, weil sie dessen damalige Freundin für seinen Unfalltod verantwortlich machen? Doch auch Kai Hamann, ein Teilnehmer einer Trauergruppe, die die Vermisste besuchte, macht sich verdächtig. Die Vermisstenfahnder decken ein ungeheuerliches Geheimnis auf ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen