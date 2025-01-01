Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 35: Wo ist Paul
23 Min.Ab 12
Mike Luchtners Medikamententransporter wird verlassen aufgefunden, doch von Mike und seinem sechsjährigen Sohn Paul fehlt jede Spur. Wurden sie Opfer eines Verbrechens in Drogenkreisen? Oder ist Mike auf der Flucht vor seiner dominanten Frau Isabell? Und welche Rolle spielt der zwielichtige Anwalt Artur, der sich auf Scheidungsopfer spezialisiert hat?
