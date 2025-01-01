Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Wo ist Paul

SAT.1Staffel 2Folge 35
Wo ist Paul

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 35: Wo ist Paul

23 Min.Ab 12

Mike Luchtners Medikamententransporter wird verlassen aufgefunden, doch von Mike und seinem sechsjährigen Sohn Paul fehlt jede Spur. Wurden sie Opfer eines Verbrechens in Drogenkreisen? Oder ist Mike auf der Flucht vor seiner dominanten Frau Isabell? Und welche Rolle spielt der zwielichtige Anwalt Artur, der sich auf Scheidungsopfer spezialisiert hat?

