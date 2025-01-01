Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 38: Übers Ziel hinaus
23 Min.Ab 12
Eric Frei (40) verschwindet, zurück bleibt nur sein zerstörter Wagen mitten auf einem Feld. Ist der Mann aufgrund persönlicher Schicksalsschläge untergetaucht? Oder steckt eine mysteriöse Jugendliebe von vor 20 Jahren dahinter? Die Polizisten müssen in der Vergangenheit wühlen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
