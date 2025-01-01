Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Vater und Sohn

SAT.1Staffel 2Folge 4
Folge 4: Vater und Sohn

23 Min.Ab 12

Sozialarbeiter Tom Lorenz kommt nicht von der Arbeit nach Hause. Während sich die Schwester des Vermissten große Sorgen macht, lässt seine Ehefrau keine Gelegenheit aus, ihren Mann schlecht zu machen. Als dann auch noch Teenager-Sohn Leon verschwindet, fragen sich die Ermittler, ob beide Fälle zusammenhängen. Sind Vater und Sohn zusammen abgehauen? Aber warum? Oder ist beiden etwas geschehen? Die Zeit drängt ...

