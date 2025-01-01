Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 4: Vater und Sohn
23 Min.Ab 12
Sozialarbeiter Tom Lorenz kommt nicht von der Arbeit nach Hause. Während sich die Schwester des Vermissten große Sorgen macht, lässt seine Ehefrau keine Gelegenheit aus, ihren Mann schlecht zu machen. Als dann auch noch Teenager-Sohn Leon verschwindet, fragen sich die Ermittler, ob beide Fälle zusammenhängen. Sind Vater und Sohn zusammen abgehauen? Aber warum? Oder ist beiden etwas geschehen? Die Zeit drängt ...
