Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
Folge 42: Full House
23 Min.Ab 12
Der 18-jährige Timo ist wie vom Erdboden verschluckt. Eigentlich war er nur in Duisburg, um seine Tante zu besuchen, wollte dann aber abrupt nach Hause. Doch dort ist er nie angekommen. Warum hat er gelogen? Besteht eine Verbindung zu der Party, die sein Cousin Marcel veranstaltet hat und bei der Timo Krach mit einem ominösen Typen hatte? Als plötzlich das Duisburger Krankenhaus anruft und nach Timo sucht, wird klar, dass sein Geheimnis viel tiefer geht, als alle dachten.
