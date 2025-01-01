Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Der letzte Akt

SAT.1Staffel 2Folge 6
Der letzte Akt

Der letzte AktJetzt kostenlos streamen

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Folge 6: Der letzte Akt

23 Min.Ab 12

Modedesign-Berufsschullehrer Urs Hamann (38) verschwindet spurlos. Seine Frau Kira (35) gibt sich die Schuld für sein Verschwinden und glaubt, dass er in ihrer Ehe unzufrieden war. Doch die Fahnder ermitteln, dass Urs Schülerinnen seines Aktmalkurses sexuell belästigt haben soll ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz
SAT.1
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen