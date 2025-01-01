Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz

Die Feuertaufe

SAT.1Staffel 2Folge 9
Folge 9: Die Feuertaufe

23 Min.Ab 12

Der 15-jährige Jan Möller zieht mit seiner Mutter in eine neue Stadt und verschwindet wenig später spurlos. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Vermisstenfahnder auf einen Chat-Verlauf, in dem Jan zu einer lebensgefährlichen "Feuertaufe" aufgefordert wird ...

SAT.1
