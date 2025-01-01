Die Waltons
Folge 22: Gefahr für John
43 Min.
John Walton gerät in einen völlig unerwarteten Sturm der Gefühle: Seine alte Jugendliebe taucht in Walton's Mountain auf und kauft ein Lokal, das "Dew Drop Inn". Die beiden stellen fest, dass sie noch immer eine Menge füreinander empfinden. Als Johns Freunde und seine Kinder Wind davon bekommen, sind sie beunruhigt und setzen alles daran, eine Annäherung der zwei zu verhindern ... Unterdessen eröffnen Elizabeth und Cindy eine Feldküche für die Soldaten von Camp Rockfish ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen