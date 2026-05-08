Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 25vom 08.05.2026
Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!

Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 25: Kampf mit voller Kraft! Der Goldende Freezer will Rache!

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Goku und Freezer haben vereinbart, ihre jeweilige stärkste Form anzunehmen und mit voller Kraft miteinander zu kämpfen. Nachdem Goku zu einem Super-Saiyajin geworden ist, überrascht Freezer ihn mit seiner neuen Form ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen