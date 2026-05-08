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Dragon Ball Super

Freezer und Son Goku stoßen aufeinander! Das ist das Ergebnis meines Trainings!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 08.05.2026
Freezer und Son Goku stoßen aufeinander! Das ist das Ergebnis meines Trainings!

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Dragon Ball Super

Folge 24: Freezer und Son Goku stoßen aufeinander! Das ist das Ergebnis meines Trainings!

23 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Der Kampf zwischen Freezer und Goku beginnt. Beide zögern noch, mit voller Kraft zu kämpfen. Schließlich reicht es Vegeta, und er verlangt von den beiden, endlich loszulegen. Goku beginnt und überrascht mit seiner Stärke sogar seine Freunde ...

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