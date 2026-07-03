Lobet und preiset ihn! Die Urknallgeburt des fusionierten Zamasu!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 64: Lobet und preiset ihn! Die Urknallgeburt des fusionierten Zamasu!
23 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Son Goku und Vegeta liefern sich einen heftigen Schlagabtausch mit Black und Zamasu. Mithilfe der Mafuba-Kampftechnik ist es den Freunden gelungen, ihre Kräfte zu steigern. Doch ihre Gegner geben sich deshalb noch längst nicht geschlagen. Zamasu und Black nutzen schließlich ihre Ohrringe, um zu einem überaus mächtigen Wesen zu verschmelzen.
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG