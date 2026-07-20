Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 75: Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!
23 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Krillin muss einsehen, dass seine Kräfte nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Wie in alten Tagen beginnt er mit Son Goku unter der Leitung von Muten-Roshi zu trainieren. Dieser erteilt den beiden einen wichtigen Auftrag. Dabei begegnen sie einigen alten Bekannten - und Feinden.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG