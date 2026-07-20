Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dragon Ball Super

Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 75vom 20.07.2026
Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!

Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!Jetzt kostenlos streamen

Dragon Ball Super

Folge 75: Goku und Krillin! Das Training an alter Stätte!

23 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Krillin muss einsehen, dass seine Kräfte nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Wie in alten Tagen beginnt er mit Son Goku unter der Leitung von Muten-Roshi zu trainieren. Dieser erteilt den beiden einen wichtigen Auftrag. Dabei begegnen sie einigen alten Bekannten - und Feinden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Dragon Ball Super
ProSieben MAXX
Dragon Ball Super

Dragon Ball Super

Alle 1 Staffeln und Folgen