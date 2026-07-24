Basil der Treter aus dem 9. Universum! Besiege deinen Gegner Boo!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 79: Basil der Treter aus dem 9. Universum! Besiege deinen Gegner Boo!
23 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Um eine Vorstellung des Turniers zu bekommen, lässt König Zen-Oh einen Vorrundenwettkampf austragen. In der ersten Runde trifft der Dämon Boo auf den Wolf Basil. Für Boo ist der Kampf zunächst nur ein Spiel, doch dann wird ein Freund verletzt und der Dämon macht ernst.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG