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Dragon Ball Super

Die Götter aller Universen sind schockiert! Wer beim Turnier der Kraft verliert

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 78vom 23.07.2026
Die Götter aller Universen sind schockiert! Wer beim Turnier der Kraft verliert

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Dragon Ball Super

Folge 78: Die Götter aller Universen sind schockiert! Wer beim Turnier der Kraft verliert

23 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Als Austragungsort für das Turnier wählt König Zen-Oh die Welt des Nichts. Im buchstäblich leeren Raum sollen die stärksten Teams der Universen gegeneinander antreten. Es gibt jedoch einen Haken: Wer verliert, wird ausgelöscht.

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