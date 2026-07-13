Eine Herausforderung von Champa! Dieses Mal messen wir uns beim Baseball!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 70: Eine Herausforderung von Champa! Dieses Mal messen wir uns beim Baseball!
23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Beerus und sein Zwillingsbruder Champa wollen ein Baseballmatch austragen, um die Freundschaft zwischen dem sechsten und dem siebten Universum zu fördern. Beide Götter stellen daraufhin ein Team zusammen. Doch wer kann das Turnier am Ende für sich entscheiden?
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Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG