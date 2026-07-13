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Dragon Ball Super

Eine Herausforderung von Champa! Dieses Mal messen wir uns beim Baseball!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 70vom 13.07.2026
Eine Herausforderung von Champa! Dieses Mal messen wir uns beim Baseball!

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Dragon Ball Super

Folge 70: Eine Herausforderung von Champa! Dieses Mal messen wir uns beim Baseball!

23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Beerus und sein Zwillingsbruder Champa wollen ein Baseballmatch austragen, um die Freundschaft zwischen dem sechsten und dem siebten Universum zu fördern. Beide Götter stellen daraufhin ein Team zusammen. Doch wer kann das Turnier am Ende für sich entscheiden?

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