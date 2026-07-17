Für jene, die er liebt! Der große Saiyaman lässt sich nicht unterkriegen!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 74: Für jene, die er liebt! Der große Saiyaman lässt sich nicht unterkriegen!
23 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Barry Kahn will sich das Rampenlicht nicht mit Son Gohan teilen und versucht alles, um dessen privates Glück zu zerstören. Sein labiler Charakter fällt dabei dem bösartigen Parasiten Watagash zum Opfer, dem der galaktische Polizist Jaco schon dicht auf den Fersen ist. Kann Barry noch gerettet werden?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG