Besiege deine Angstgegner! Krillin findet seinen Kampfgeist wieder!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 76: Besiege deine Angstgegner! Krillin findet seinen Kampfgeist wieder!
23 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Um seine Angst vor Kämpfen zu überwinden, muss sich Krillin seiner Vergangenheit stellen. Leichter gesagt als getan, denn seine Attacken bleiben wirkungslos. Wie kann er seine innere Stärke kanalisieren, um zu seiner alten Form zurückzufinden?
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG