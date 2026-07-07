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Dragon Ball Super

Der Entscheidungskampf! Die wunderbare Kraft der Unbeugsamen!

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 66vom 07.07.2026
Der Entscheidungskampf! Die wunderbare Kraft der Unbeugsamen!

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Folge 66: Der Entscheidungskampf! Die wunderbare Kraft der Unbeugsamen!

23 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Der Kampf zwischen dem unsterblichen Zamasu und Son Gokus Truppe geht in die entscheidende Runde. Während Zamasus Kräfte scheinbar schwinden, gelingt Son Goku und Vegeta die ultimative Transformation. Nun müssen sich die Freunde beeilen, um dem Gott ein für alle Mal ein Ende zu setzen.

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