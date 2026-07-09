Erscheine, Shenlong! Wessen Wunsch wird erfüllt?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 68: Erscheine, Shenlong! Wessen Wunsch wird erfüllt?
23 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Mit allen sieben Dragonballs im Gepäck ruft Son Goku den heiligen Drachen Shenlong herbei, der ihm fast jeden Wunsch erfüllen kann. Als er wenig später Gesellschaft bekommt, werden seine Pläne jedoch durchkreuzt. Währenddessen versucht Bulma, eine Zeitmaschine zu bauen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG