Ost-West ist eine HimmelsrichtungJetzt kostenlos streamen
Ein Engel auf Erden
Folge 19: Ost-West ist eine Himmelsrichtung
47 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 6
Die gebürtige Russin Mrs. Molonov hat vor ihrem Tod nur noch einen Wunsch: Sie möchte noch einmal ihren in Russland verschollenen Sohn sehen. Die Russen lassen ihn jedoch nicht ausreisen. Um der alten Dame diesen Wunsch zu erfüllen, müssen Jonathan und Mark zu besonderen Maßnahmen greifen: Sie entführen den sowjetischen Premier Karpovich - und diese Aktion hält für alle Beteiligten eine Überraschung bereit ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH