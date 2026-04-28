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Ein Engel auf Erden

Fluch der Vergangenheit

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 20vom 28.04.2026
Fluch der Vergangenheit

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Ein Engel auf Erden

Folge 20: Fluch der Vergangenheit

48 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Der jüdische Historiker Everett Soloman hat sein ganzes Leben dem Kampf gegen den Antisemitismus verschrieben. Der Neonazi Jan Baldt erklärt Soloman zum Feind. Baldt möchte alle von ihm als "minderwertige Rassen" bezeichneten Bevölkerungsgruppen der USA aus dem Weg räumen. Als Baldt von einer Salve aus dem eigenem Lager getroffen wird, soll sein Herz dem schwer kranken Soloman übertragen werden. Doch der möchte damit nicht weiterleben - ein Fall für den "Engel auf Erden" ...

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