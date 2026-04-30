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Ein Engel auf Erden

Kinder der Liebe

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 30.04.2026
Kinder der Liebe

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Ein Engel auf Erden

Folge 22: Kinder der Liebe

48 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Jonathan und Mark sollen diesmal bei der Renovierung eines Heims für junge Mütter mithelfen. Durch die falschen Anschuldigungen eines Lokalreporters kommt die Heimleiterin Joyce Blair in Bedrängnis, denn die Sponsoren des Heims ziehen ihre Gelder zurück.

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