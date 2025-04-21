Ein Fall für Zwei
Folge 10: Über den Tod hinaus...
Elise hat das Glück ihres Lebens erst mit knapp fünfzig Jahren gefunden. Die Ehe mit Helmuth Simon bestand im Lauf ihrer zwanzig Jahre immer mehr aus Höflichkeitsfloskeln und Gesprächen über sein Geschäft. Elise hat sich ein eigenes kleines Appartement genommen und verbringt ihre Nächte bei dem über zehn Jahre jüngeren Karl Schäfer. Nachdem sie eines frühen Morgens sein altes Landhaus verlässt, dringt dessen verflossene Geliebte Ilona Keller zu Herrn Schäfer vor, um ihm eine unter Einfluss von Alkohol immer unerfreulicher werdende "Szene" zu liefern. Wenige Stunden später wird Elise von einer Hiobsbotschaft getroffen. Karl eröffnet ihr, dass Ilona tot in seiner Wohnung liege und er nicht wisse, was passiert sei. Als Scheidungsanwalt von Elise wird Dr. Renz in die Sache hineingezogen. Matula findet bald heraus, dass es Kontakte zwischen Ilona und Helmuth Simon gegeben hat, der durch die Scheidung um 1,5 Millionen Mark "erleichtert" werden wird.
