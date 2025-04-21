Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helen Burig, eine langjährige Klientin von Dr. Renz, wird in ihrem Haus ermordet. Mit ihren letzten Worten beschuldigt sie ihren Mann Arnold der Tat. Dieser gibt an, zur fraglichen Zeit bei seinem Freund Groll und dessen Frau Gundi gewesen zu sein. Groll und sein Vater behaupten jedoch, Arnold am Tatabend nicht gesehen zu haben.

