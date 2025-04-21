Ein Fall für Zwei
Folge 9: Wertloses Alibi
60 Min.Ab 12
Helen Burig, eine langjährige Klientin von Dr. Renz, wird in ihrem Haus ermordet. Mit ihren letzten Worten beschuldigt sie ihren Mann Arnold der Tat. Dieser gibt an, zur fraglichen Zeit bei seinem Freund Groll und dessen Frau Gundi gewesen zu sein. Groll und sein Vater behaupten jedoch, Arnold am Tatabend nicht gesehen zu haben.
Ein Fall für Zwei
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1981 ZDF Enterprises