Ein Fall für Zwei
Folge 3: Countdown
Der gut aussehende sympathische und beruflich erfolgreiche Jochen Hartwig ist trotz seiner gerade 40 Jahre privat am Ende. Und das, obwohl er seine nette Frau und seine beiden kleinen Töchter sehr liebt. Von einem Versuch, sich mit dem Auto umzubringen, nimmt er in letzter Sekunde noch einmal Abstand. Sein letzter Ausweg: Er vertraut sich seinem Golffreund Dr. Renz an. Er erzählt ihm, dass er nach einem geschäftlich schwierigen Tag im Frankfurter Bahnhofsviertel gelandet sei und stark alkoholisiert mit einer Asiatin, einer Thailänderin wahrscheinlich, in eine Absteige gegangen sei. Nachdem er mit ihr geschlafen habe, hätte er sie aus Gründen, die er nicht erklären könne, erwürgt. Nun aber werde er von Unbekannten wegen dieser Tat erpresst. Hartwig bittet Renz nicht um Hilfe, die mit seiner Standesehre unvereinbar wäre, nein, er verlangt nur den Schutz vor diesem Erpresser. Matula beruhigt Hartwig zunächst einmal mit dem Argument, dass ein Erpresser die Kuh, die er melken will, nicht schlachtet. Doch der "Countdown" für Hartwig scheint dennoch zu laufen. Wie sich herausstellt, ein Fall auch für Dr. Renz.
