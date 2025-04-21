Ein Fall für Zwei
Folge 15: Wer Gewalt sät...
Die in Frankfurt ansässige Firma "Remmler Elektronik" hat sich spezialisiert auf die Herstellung von Steuerelementen für Raketen. Ihre Kunden kommen aus Krisengebieten der ganzen Welt. Entsprechend gefährdet sind die Mitarbeiter. Erst kürzlich erlitt die Chefsekretärin schwere Verletzungen beim Öffnen einer Briefbombe. Der gepflegt gekleidete Schwarzafrikaner Ulombe - er gehört einer supranationalen afrikanischen Befreiungsbewegung an - glaubt, dem von ihm gehassten Regime nachhaltigen Schaden zufügen zu können, indem er die Rechtmäßigkeit des Exports der Elektronikteile in sein Land in Deutschland überprüfen lässt. In Unkenntnis des Rechtsweges begibt er sich zu Dr. Renz. Da die von Ulombe vorgelegten Beweise für die illegalen Waffenexporte für die Staatsanwaltschaft lückenhaft sind, schaltet Renz Privatdetektiv Matula ein, der erfreut hört, dass "Geld dabei keine Rolle spielt". Kurze Zeit später verabredet Ulombe mit dem Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Remmler ein Treffen in dessen Büro. Nach tödlichen Schüssen auf Herrn Remmler verlässt er panikartig das Gebäude, wird jedoch vom Hausmeister des Nachbarhauses bis zum Eintreffen der Polizei an der Flucht gehindert. Renz und Matula befinden sich mitten in einer mysteriösen Mordgeschichte, denn Ulombe bestreitet vehement jede Beteiligung an der Tat.
