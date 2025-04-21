Ein Fall für Zwei
Folge 4: Fasolds Traum
Anke und ihre zehnjährige Tochter Anne haben Grund zur Freude. Dr. Renz hat erreicht, dass Rainer Fasold zwei seiner sechs Jahre Haft erlassen bekommt und zu seiner Familie zurückkehren kann. Besondere Überraschung für den in Ganovenkreisen als "Träumer" geltenden Fasold: Dr. Renz hat auch die ersehnte Schankerlaubnis für ihn erwirkt. Damit braucht Anke nicht mehr "anschaffen" zu gehen, und Rainer kann auf die 100.000 Mark verzichten, die ihm von dem Überfall "zustehen", für den er als einziger Beteiligter gesessen hat. Schon am Eröffnungstag seiner Kneipe wird Fasold jedoch von zwei Seiten in die Zange genommen: Kriminalhauptmeister Schmidtke möchte den "guten Draht" Fasolds zur Frankfurter Unterwelt für seine weiteren Ermittlungen nutzen und dabei sogar Geld aus einem Sonderetat herausspringen lassen. Gretzki andererseits möchte Fasolds - selbst "im Milieu" bewunderte - Fertigkeit nutzen, fremde Autos in einer Minute fahrtüchtig zu machen und ihn für einen Raubüberfall gewinnen, bei dem für ihn mehr als eine halbe Million abfallen würde. Rainer will sein neues Glück nicht aufs Spiel setzen und gibt beiden einen Korb. Doch schon bald treten Umstände ein, die ihn tiefer hineinziehen, als er es je zuvor erlebt hat.
Weitere Folgen in Staffel 4
