Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Zorek muß schießen

KultKrimiStaffel 4Folge 5
Zorek muß schießen

Zorek muß schießenJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 5: Zorek muß schießen

59 Min.Ab 12

Der vor drei Jahren wegen Wertpapierschwindel verurteilte Dieter Zorek kann nach Verbüßung einer Haftstrafe nicht mehr mit der Hilfe seiner Lebensgefährtin Claudia Wendorf rechnen, obwohl er mit ihr einen achtjährigen Sohn hat. Mit einer neuen Hiobsbotschaft wendet er sich deshalb an seinen Anwalt Dr. Renz. Zorek hat sich durch Manipulation der Alarmanlage eines Großmarkts zum Komplizen eines großangelegten Einbruchdiebstahls gemacht. Ein Mitwisser erpresst ihn, einen "Auftrag" auszuführen. Aus Furcht, wieder zurück ins Gefängnis zu müssen, seine "Familie" dadurch endgültig zu verlieren, und gelockt von einer Anzahlung, hat er sich auf diese Erpressung zunächst eingelassen. Erst als sich die wahre Natur des Auftrags herausstellte, bekam er "kalte Füße". Er soll Thea Bork, die Erbin eines Verlags für Kundenzeitschriften, erschießen, die gerade in einem Mordprozess als Belastungszeugin auftritt. Als Zoreks Sohn am Spielplatz in den Wagen eines ihm offensichtlich bekannten Mannes einsteigt, Claudia mit Einschaltung der Polizei droht und der Erpresser behauptet, Zoreks Sohn in seiner Wohnung zu haben, fasst Zorek einen Entschluss.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen