Ein Fall für Zwei
Folge 17: Die einzige Chance
Karla ist eine begehrte Frau. Ihr Jugendfreund Olaf Wirth trauert noch heute darum, nicht sie, sondern nur ihre Schwester geheiratet zu haben. Der inzwischen schon wieder verwitwete Landwirt Olaf wittert Morgenluft, als er feststellt, dass Karlas Ehe mit Henry Dannek in die Brüche geht, obwohl die beiden ihren achtjährigen Sohn Mischi sehr lieben. Henry Dannek hat jedoch von seiner Sekretärin Hanni Reinhold erfahren, dass Karla seit längerem eine intensive Beziehung zu Thomas, dem früheren Geliebten Hannis, unterhält. Als Henry beschließt, seine Anstellung als Maschineningenieur aufzukündigen und mit Mischi zu seinem Vater nach Kanada zu fliegen, fürchtet Karla, ihren Sohn zu verlieren. Von Dr. Renz bekommt sie die Auskunft, sie könne ihrem Mann nicht untersagen, mit dem gemeinsamen Kind zu verreisen. Wenige Tage später findet Henry bei einem mysteriösen Sturz vom Dach eines Werksgebäudes den Tod.
